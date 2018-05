Nachrichten | heute journal - Israel: Gewalt am Gaza-Grenzzaun

Das israelische Militär hatte angekündigt, auf Demonstranten am Grenzzaun zu Gaza zu schießen. Die Bilanz: Viele Tote und Verletzte. An einem Tag, an dem die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt wurde, am 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung.