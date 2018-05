Nachrichten | heute journal - Israel vor dem 70. Jahrestag

Vor dem 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels am Montag ist die Lage angespannt. Es wird mit großen Protesten gerechnet, da auch die neue US-Botschaft in Jerusalem eröffnet wird. Krankenhäuser in Gaza bereiten sich auf zahlreiche Verletzte vor.