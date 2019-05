Nachrichten | heute journal - Israel vor dem ESC

Kurz vor dem ESC-Finale in Tel Aviv am Samstag gab es erneut Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze. Ob und wie sich die angespannte Lage auf den ESC auswirkt, zeigt Israel-Korrespondentin Nicola Albrecht.