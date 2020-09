Kandidaten bringen sich in Stellung

von Mathis Feldhoff

Nach dem angekündigten Rückzug der CDU-Parteivorsitzenden kommen erste Kandidaten aus der Deckung: Jens Spahn will wohl kandidieren, offensichtlich auch Friedrich Merz. Kramp-Karrenbauers Zeitplan zum Wechsel an der CDU-Spitze steht in der Kritik.