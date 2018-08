Nachrichten | heute journal - Kanzlerin Merkel in Sachsen

Ein brisanter Besuch: die Kanzlerin auf „feindlichem Terrain“. In der Flüchtlingspolitik steht Sachsen an der Seite von Horst Seehofer. Im kommenden Jahr finden in Sachsen Landtagswahlen statt. Und die sächsische CDU wird klare Kante zeigen müssen.