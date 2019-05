Nachrichten | heute journal - Karlsruhe versus Luxemburg

In Karlsruhe wacht das Bundesverfassungsgericht über unser Grundgesetz, das in diesem Jahr sein 70. Jubiläum feiert. In Luxemburg mischt mittlerweile ein weiteres mächtiges Gericht mit: der EuGH. Zwischen beiden gibt es Harmonie, aber auch Konflikte.