Scholz: Unsere Verbündeten wissen ganz genau, was sie an uns haben. Wir sind diejenigen, die einen ganz hohen militärischen Beitrag im Rahmen unseres Verteidigungsbündnisses, der Nato leisten. Das weiß jeder ganz genau. Für Kontinentaleuropa ist Deutschland das Land, das sehr sehr hohe Aufwendungen in diesem Zusammenhang treibt. Und selbstverständlich weiß auch jeder genau, was das bedeutet, dass Deutschland das Land ist, das die größte Hilfe für die Ukraine in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hat. Fast 2 Milliarden Euro sind da mobilisiert worden, um die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Ukraine zu stabilisieren und ihr zu helfen, dass sie auf eigenen Füßen stehen kann und eine gute Entwicklung nehmen kann. Alles das ist ja Teil der Dinge, die da bewertet werden. Und im Übrigen gilt, wir sind eng miteinander abgesprochen. Wir haben gute Vorbereitung für die schwierigen Situationen, aber auch eine gute Vorbereitung für das, was wir jetzt alle versuchen, nämlich einen Weg zu finden, wie man aus dieser Situation herauskommt, über all die Gesprächsformate, über die ich eben berichtet habe.