Nachrichten | heute journal - Kein Kriegsende im Jemen

20 Flüchtlingslager gibt es alleine in der Provinz Marib im Jemen, von dort berichtet Uli Gack: An einer Kampfpause seien beide Kriegsparteien kaum interessiert, trotz Friedensgesprächen in Schweden. Er ist mit den Koalitionsstreitkräften unterwegs.