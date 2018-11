Nachrichten | heute journal - Keine Brexit-Feier in Brüssel

Keine Feierlaune, aber Erleichterung in Brüssel: Alle Staats- und Regierungschefs haben dem Scheidungs-Abkommen mit Großbritannien zugestimmt. In einem Brief an die Nation listet Theresa May auf, was am Brexit-Deal gut sei, doch die Proteste gehen weiter.