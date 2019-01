Nachrichten | heute journal - "Keiner will ein No-Deal-Szenario"

Das Nachgeben in Brüssel sei nicht das Problem, so ZDF-Korrespondent Stefan Leifert. Man wolle kein No-Deal-Szenario, wisse aber nicht, was man Theresa May als Kompromiss anbieten könne, damit sie eine Mehrheit im Parlament bekommt.