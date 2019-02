Nachrichten | heute journal - Kindesmissbrauch auf Campingplatz

Auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen wurden seit 2008 mindestens 23 Kinder missbraucht und die Taten gefilmt. Drei Deutsche sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen stehen derzeit erst am Anfang, so die Ermittler.