Nachrichten | heute journal - "Klassische Falschmeldung“

Zunächst einmal könne man sich freuen, dass Babtschenko am Leben ist. Die Vortäuschung des Mordes kratze aber auch an der Glaubwürdigkeit der ukrainischen Regierung und an der des Journalismus und von Journalisten, sagt Russland-Expertin Katja Gloger.