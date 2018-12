Nachrichten | heute journal - Kleine Frau mit großer Power

In was für einer Welt sollen eure Töchter einmal leben? Mit dieser simplen Frage brachte Ruth Bader Ginsburg Männer in Erklärungsnot. Männer, die Frauen in vielen Jobs keine Chance geben wollten. Bis sie dem ein Ende setzte. Als höchste Richterin der …