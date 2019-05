Nachrichten | heute journal - Klenk: „Seit einem Jahr Gerüchte“

Florian Klenk ist Chefredakteur der österreichischen Wochenzeitung Falter und hat das Ibiza-Video in voller Länge gesehen. „Was ich sagen kann ist, dass es seit einem Jahr in der journalistischen Szene in Wien Gerüchte gibt, dass es so ein Video gibt.“