Koalitionsstreit in Magdeburg

von Hagen Mikulas

Die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt gerät wegen des Streits um den Rundfunkbeitrag immer mehr in die Krise. Die CDU-Fraktion will gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags stimmen, ebenso die AfD. SPD und Grüne drohen deshalb mit dem Ende der Koalition.