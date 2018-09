Nachrichten | heute journal - Kollektiver Jubelschrei

In ganz Frankreich gab es nur ein Thema: Das Finale. Hunderttausende sind zu Public-Viewing-Veranstaltungen in die Hauptstadt geströmt. Die Fans haben Paris in eine riesige Feiermeile verwandelt. ZDF-Korrespondentin Christel Haas berichtet.