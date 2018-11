Nachrichten | heute journal - Konkurrenz um Ressourcen wächst

In Sachen biologische Vielfalt ist der "Bale Nationalpark" in Äthiopien ein sogenannter Hotspot. Doch im Schutzgebiet breiten sich illegale Siedlungen immer weiter aus. Investitionen in den Naturschutz vor Ort sind deshalb immer notwendiger.