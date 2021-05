Kreuzfahrten: Leinen los!

von H. Kruse / H. Bernd

Die Saison für Kreuzfahrten fiel 2020 buchstäblich ins Wasser. Für die Hafenbetreiber, auch in Kiel, bedeutete das: Millionenverluste. Nun geht es wieder los, wenn auch in kleinen, vorsichtigen Schritten. An diesem Samstag hieß es dann: "Leinen los!".