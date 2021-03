Kurz vor dem Brexit-Deal?

"Was einen Deal so wahrscheinlich macht ist, dass beide Seiten sagen, dass es nur noch eine Sache von Stunden ist", so Stefan Leifert aus Brüssel. Aus London Diana Zimmermann: "Der Deal wird die Stärken Großbritanniens nicht herausstreichen können."

4 min 4 min 23.12.2020 23.12.2020 Video verfügbar bis 23.12.2021 Video herunterladen