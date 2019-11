Landesregierung ist handlungsfähig

Die hohe Wahlbeteiligung sei ein "starkes Zeichen", so Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zur Landtagswahl in Thüringen. Es werde "keine wackeligen Verhältnisse geben". Jetzt müsse man "ausloten, was es an gemeinsamer Kraft im Parlament gibt".

Beitragslänge: 4 min Datum: 27.10.2019 Verfügbarkeit: