Nachrichten | heute journal - Lawrow:"Verstärkt zusammenarbeiten"

Nach der Ankündigung des Abzugs der USA folgt eine Verschiebung der Machtverhältnisse: Am Rande eines Treffens in Moskau kündigten Russland und die Türkei an, ihren künftigen Syrien-Einsatz besser abzustimmen - trotz unterschiedlicher Ziele beider Länder.