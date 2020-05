Leben mit Corona: Kinder im Libanon

von Ulrike Rödle und Ute Mattigkeit

Nadia, 12 Jahre alt, palästinensisches Flüchtlingskind, lebt in einem überfüllten Lager mitten in der libanesischen Hauptstadt. Das Land steht selbst am wirtschaftlichen Abgrund. Die Lage für die vielen Flüchtlinge dort ist angespannt. Mehr bei PUR+.