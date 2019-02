Nachrichten | heute journal - Lebenslange Haft für Ku‘damm-Raser

Zum ersten Mal in Deutschland wurden zwei Raser zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Das illegale Autorennen hatte am Berliner Ku’damm stattgefunden und einen Menschen das Leben gekostet. Die Verteidigung kündigte Revision an.