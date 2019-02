Nachrichten | heute journal - Lehrer „brauchen Unterstützung“

Die Politik muss „endlich die Gelingensbedingungen schaffen“, so Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, zum Thema Inklusion an Schulen. Sie habe zehn Jahre Zeit gehabt, sich aber von Anfang an die Situation schön gerechnet.