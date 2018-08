Nachrichten | heute journal - Leichtathletik: Gewinner und Verlierer

Diskus-Olympiasieger Robert Harting kann in sein letztes großes Diskus-Finale im Berliner Olympiastadion einziehen, sein Bruder, eigentlich als Favorit gestartet, scheitert. Ein Bericht vom 2. Europameisterschaftstag in Berlin und von Siegern in Glasgow.