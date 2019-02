Nachrichten | heute journal - Letzte Schritte zur GroKo

Auch am vorläufig letzten Verhandlungstag haben Union und SPD noch einmal hart um einige Punkte zum Koalitionsvertrag gerungen. Spätestens in der Nacht auf Mittwoch wollen sie sich nun einigen, um dann am Morgen das fertige Papier vorzustellen.