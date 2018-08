Nachrichten | heute journal - Libyen: Sackgasse für Flüchtlinge

Für Flüchtlinge ist Libyen das wichtigste Transitland nach Europa. Weil die libysche Küstenwache Boote abfängt, sitzen an der Küste etwa 500.000 Migranten fest. Doch sie wollen nicht in Afrika bleiben und begeben sich über das Meer in Lebensgefahr.