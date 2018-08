Nachrichten | heute journal - Ausstellung "Lust der Täuschung"

Was das Auge sieht entspricht noch lange nicht der Wahrheit. Fake News fürs Hirn - wie lassen wir uns täuschen - auch um solche Fragen kreist eine Ausstellung in der Kunsthalle in München. Sie umfasst Kunstwerke aus der Antike bis hin zur Virtual Reality.