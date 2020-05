Maas: "Wir brauchen die WHO"

In der Coronakrise die WHO infrage zu stellen oder ihre Finanzierung zu kappen, findet Außenminister Maas nicht nachvollziehbar. Er sei nicht der Auffassung, dass sie alles richtig mache, aber ein Rückzug aus der WHO sei kein "besonders geeigneter Weg".

