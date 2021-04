Maaßen für Bundestagswahl nominiert

von Melanie Haack und Florian Kortschik

Der Mann, der als Verfassungsschutzchef in die Kritik geraten war, gilt in der südthüringischen CDU als Hoffnungsträger: Hans Georg Maaßen. Er soll die Wähler zurückholen, die an die AfD verlorengegangen sind. Das ist umstritten: In Bund und Land.