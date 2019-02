Nachrichten | heute journal - Macht, Musik und Hilfslieferungen

Im Machtkampf in Venezuela liefern sich Opposition und Regierung an der Grenze zu Kolumbien ein Kräftemessen. Sowohl der selbst ernannte venezolanische Übergangspräsident Guaidó als auch Staatschef Maduro lassen am Freitag Musiker für ihre Sache …