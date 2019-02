Nachrichten | heute journal - Maidan - fünf Jahre später

Am 18. Februar 2014 begannen sie mit Steinen, Molotowcocktails und brutaler Gewalt: Bürgerkriegsszenen mitten in Europa mit mehr als 100 Toten in der Ukraine. Als Helden gefeiert, sollen sie den Weg "in eine bessere Zukunft" geebnet haben.