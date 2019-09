Markus Söders neue Klimapolitik

von J. Bollmann/ P. Schäfer

Die Koalition in Berlin sitzt zusammen und zerbricht sich die Köpfe. Aber im Süden der Republik, da tut sich schon was. Zumindest ist das das Bild, das Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verbreiten will. Seine CSU soll als Klimapartei wahrgenommen w...