Massentourismus in Oberbayern

von Claudia Vogelmann 17.08.2024 | 22:45 |

Stau am Gipfelkreuz. Überfüllte Wiesen am Eibsee. Spätestens durch Social Media sind diese Orte keine Geheimtipps mehr. In Bayern suchen sie eine Lösung für den Besucheransturm.