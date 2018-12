Nachrichten | heute journal - Mehr Kita-Qualität – aber wie?

Mit dem „Gute-Kita-Gesetz“ erhalten die Bundesländer 5,5 Milliarden Euro zur Verbesserung der Kita-Ausstattungen bis ins Jahr 2022. Fließen die in mehr Personal oder in bessere Raum-Ausstattungen – oder eher in die Finanzierung einer „kostenfreie Kita“?