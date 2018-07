Nachrichten | heute journal - Mehrheit für europäische Lösung

In der Asylpolitik glaubt die Mehrheit an eine europäische Lösung. Zwar stimmen 58 Prozent der Zurückweisung registrierter Flüchtlinge an der Grenze zu, aber nur ein Viertel glaubt an die praktische Umsetzung. Söder und Seehofer verlieren an Zustimmung.