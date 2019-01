Nachrichten | heute journal - Merkel-Besuch in Griechenland

Bei Merkels letztem Besuch in Griechenland vor fünf Jahren gab es heftige Proteste. In der Zwischenzeit haben sich die griechisch-deutschen Beziehungen entspannt. Ministerpräsident Tsipras erhofft sich von Merkel Rückendeckung in der Mazedonien-Frage.