Merkels CDU-Minister-Kandidaten

Angela Merkel will die Riege der CDU-Minister in ihrem Kabinett deutlich verjüngen - und kommt damit Forderungen ihrer Kritiker entgegen. Vor allem die Jungen und Konservativen in der CDU hatten eine Erneuerung in Partei und Kabinett angemahnt.