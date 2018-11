Nachrichten | heute journal - Merz: „Ich habe ein klares Ziel“

Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, will die CDU wieder an die 40 Prozent führen. Sein Anspruch sei es, „die CDU zur modernsten Partei in Deutschland zu entwickeln“. Er will dafür sorgen, „dass die CDU Volkspartei bleibt“.