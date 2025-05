Merz in Brüssel: Keine gemeinsamen Schulden

von Andreas Stamm 09.05.2025 | 22:00 |

Kanzler Merz lehnt neue EU-Schulden ab, während in der NATO bald jedes Mitglied mehr für Verteidigung ausgeben soll. Für eine Waffenruhe in der Ukraine sieht Merz Moskau am Zug.