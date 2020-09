Messe für Sündenbock "Plastik"

von Dominik Müller-Russell

In Düsseldorf beginnt die Messe K – ein Highlight der Kunststoff-Branche. Der Werkstoff boomt. Doch das Image ist schwer angekratzt, durch Berichte über Plastik in Weltmeeren oder als Mikro-Partikel in der Nahrungskette. Die Industrie will gegensteuern.