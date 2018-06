Nachrichten | heute journal - Migration: Die "Europäische Lösung"

Bundeskanzlerin Merkel will Flüchtlinge nicht an der Grenze zurückweisen. Sie fordert in der Flüchtlingspolitik eine europäische Lösung, oder wenigstens bilaterale Verträge. Beide Ansätze wären nicht neu - aber funktionieren sie auch?