Nachrichten | heute journal - Militär-Offensive gegen IS im Irak

Im Norden Iraks ist eine der letzten von der Terrororganisation IS gehaltenen Regionen unter Dauerbeschuss der irakischen Armee. ZDF-Korrespondent Uli Gack berichtet, Iraks Armee will „das letzte Aufgebot des IS im Irak“ bei Tal Afar vernichten.