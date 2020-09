SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich sagt, "was Frau Kramp-Karrenbauer macht, ist Militarisierung der Außenpolitik". Er findet, so könne "man in der Regierung nicht arbeiten". Der Vorstoß der Verteidigungsministerin hätte in den Koalitionsausschuss gehört.

