Milliarden-Forderungen bei VW-Prozess

In einem Musterprozess mit rund 1700 Klagen wollen VW-Aktionäre Schadensersatz von über 9 Milliarden Euro in einem Zivilprozess in Braunschweig für den Kursverfall im Zuge des Diesel-Skandals. Der Vorwurf an VW: Zu späte Informationen.