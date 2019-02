Nachrichten | heute journal - Aufarbeitung: Missbrauch in der DDR

Späte Annäherung an ein Thema, das in der DDR tabuisiert wurde und an dem tausende Opfer bis jetzt leiden: In Leipzig trafen sich heute Opfer und die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs zu einer öffentlichen Anhörung.