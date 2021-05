Mit Tempo Richtung Klimaneutralität

von Karl Hinterleitner

Nach dem Verfassungsgericht-Rüffel will die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz auf dem Weg bis 2050 neue Zwischenziele setzen und Klimaneutralität sogar schon 2045 erreichen. Das kündigte Kanzlerin Merkel überraschend schnell und höchstpersönlich an.