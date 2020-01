Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani nehmen die Spannungen zwischen Iran und USA weiter zu. Außenminister Maas sieht die EU in einer Vermittlerrolle. Es gebe Hoffnung, dass der Konflikt nicht in einer Gewaltspirale mündet, so Maas.

Beitragslänge: 6 min Datum: 06.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.01.2021