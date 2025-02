Musk, das Weltall und Europa

von Susanne Freitag-Carteron 21.02.2025 | 22:00 |

Wer ins Weltall will, kommt an SpaceX und Tech-Milliardär Elon Musk nicht vorbei. Die Europäische Weltraumagentur ESA will künftig weniger abhängig von Musk werden.