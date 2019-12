Nach tödlichem Angriff in Augsburg

Im Fall des getöteten Feuerwehrmanns in Augsburg kamen sechs Tatverdächtige in U-Haft, wurden später wieder freigelassen. Nun hat das Oberlandesgericht München die Haftentlassung des Landgerichts revidiert und will weiter ermitteln lassen.

